Глава "Нафтогаза" сообщил, что 10-15% европейского газа находится в хранилищах Украины

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Объем принадлежащего европейским компаниям газа в подземных газохранилищах (ПХГ) Украины составляет около 10-15%. Об этом сообщил в понедельник в Facebook глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"В наших подземных хранилищах хранят газ европейские компании. Но эти объемы составляют 10-15% от общих. И европейские компании могут продавать этот газ на Украине, если на него здесь будет спрос по текущей рыночной цене. Но даже если его вывезут, то ничего критичного не произойдет, у нас останется достаточно газа", - написал он.

При этом, по словам Витренко, "Украина не отбирала газ по транзиту". "И мы не собираемся это делать, мы дорожим нашей репутацией надежного транзитера. Украина ответственно выполняет все обязательства перед западными партнерами", - заверил руководитель компании.

Глава "Нафтогаза" также заверил в надежности украинской газотранспортной системы (ГТС). "Состояние ГТС регулярно проверяется. В прошлом году украинская ГТС без проблем прокачала более 60 млрд кубов газа <...>. Более того - без проблем может транспортировать еще гораздо больше. <...> . Мы даже можем проводить ремонт, не останавливая весь трубопровод", - сказал он.

Ранее глава АО "Укртрансгаз" (оператора газохранилищ Украины) Сергей Перелома сообщил, что Украина накопила в газохранилищах 18,7 млрд куб. метров газа, чего достаточно для отопительного сезона при отсутствии форс-мажоров. "Нафтогаз" планировал закачать в ПХГ более 19 млрд куб. метров газа. При этом иностранные заказчики хранят в режиме "таможенный склад" 3,3 млрд куб. метров, что на 58% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Оператор ГТС Украины" также сообщал, что компания занимается ремонтом и диагностикой ГТС, за восемь месяцев 2021 года на эти цели выделено почти 4,6 млрд гривен (почти $175 млн). В частности, сооружаются две компрессорные станции "Бар" и "Яготин", еще восемь будет построено до 2025 года. Всего планируется инвестировать $1,5 млрд в течение 10 лет.