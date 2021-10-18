Силуанов: соцрасходы бюджета уточнят в поправках ко второму чтению исходя из инфляции

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Социальные расходы государства на 2022 год будут уточнены ко второму чтению проекта федерального бюджета РФ в соответствии с уровнем инфляции, сообщил министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Последствия высокой инфляции текущего года будут учтены в бюджете на следующую трехлетку. Мы будем вносить ко второму чтению бюджетные предложения по уточнению на фактический уровень инфляции социальных расходов", - сказал Силуанов.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил, что министерство повысило прогноз по инфляции в РФ по итогам 2021 года до 7,4% с 5,8%.

По данным Росстата, инфляция в России за период с 5 по 11 октября 2021 года составила 0,22%. Неделей ранее в России наблюдалась инфляция на уровне 0,26%.