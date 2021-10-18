Игорь Додон возглавит молдавско-российский союз бизнесменов

КИШИНЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Лидер Партии социалистов Республики Молдова, бывший президент страны Игорь Додон возглавит созданную летом нынешнего года совместно с "Деловой Россией" организацию "Молдавско-российский деловой союз".

"На посту руководителя этой организации буду заниматься активизацией двусторонних экономических отношений, привлечением российских инвестиций в Молдавию", - сказал он в понедельник на брифинге.

По словам политика, новые власти республики отодвинули на второй план отношения с Москвой. "Руководству страны не удалось продлить торговые преференции для молдавских экспортеров, что ежегодно приносило местным производителям выгоду в десятки миллионов долларов, нет четкой государственной политики по поддержке граждан Молдавии, находящихся в России, нет желания сотрудничать с РФ в борьбе с пандемией, а обеспечение населения российской вакциной от коронавируса более не является приоритетом для власти. Даже наше участие в ЕАЭС (Евразийский экономический союз - прим. ТАСС) в качестве наблюдателя не было оценено и бойкотируется нынешним руководством", - заявил он.

Как проинформировал Додон, "Молдавско-российский деловой союз" был создан и зарегистрирован в Кишиневе в июне этого года.