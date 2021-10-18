МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Все социально значимые объекты к 2022 году получат доступ к интернету, учебные классы 11 тыс. школ будут обеспечены Wi-Fi доступом. Это следует из презентации Минцифры РФ, представленной главой министерства Максутом Шадаевым на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

"100% всех социально значимых объектов подключены к ШПД (широкополосный доступ к интернету - прим. ТАСС). Учебные классы 11 тыс. школ будут обеспечены Wi-Fi доступом", - следует из задач на 2021-2022 гг., представленных в презентации.

Кроме того, в задачи на 2021-2022 годы в рамках устранения цифрового неравенства входит обеспечение свыше 3 тыс. малонаселенных пунктов, в том числе выбранных по итогам онлайн-голосования. Также предусмотрено обеспечение мобильным интернетом трех самых приоритетных автомобильных трасс.

Согласно данным презентации, порядка 5% граждан к 2022 году должны воспользоваться бесплатным доступом к социально значимым сайтам.