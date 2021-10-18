Ставрополье представило минеральную воду и мясную продукцию на выставке в Армении

СТАВРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Четыре предприятия Ставрополья стали участниками международной выставки ArmProd EXPO 2021 в Армении. Производители представили минеральную воду, мясную, молочную и лакокрасочную продукцию, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе краевого Минэкономразвития.

"На коллективном стенде региона были представлены товары четырех производителей. Это производитель минеральной воды "Кисловодская целебная" - завод "Нарсан", специализирующееся на выпуске мясной продукции - предприятие "Олимпия", один из ведущих молочных заводов Ставрополья "Пятигорский молочный комбинат" и компания "Химпродукт" (производит лаки и краски - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Предприятия смогли принять участие в выставке при поддержке экспортного центра краевого Фонда поддержки предпринимательства. Представители Ставрополья провели несколько встреч с иностранными партнерами, возможность сотрудничества будет обсуждаться при дальнейших переговорах.

"Ставропольские производители активно ищут и находят выходы на международные рынки сбыта. В этом процессе им помогает краевая инфраструктура поддержки предпринимательства. Участие компаний в подобных мероприятиях - одно из основных направлений помощи", - цитирует пресс-служба министра экономического развития края Сергея Крынина.

По информации Минпромторга РФ, поставки продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из России в Армению увеличились почти в два раза и достигли $294,7 млн США в 2020 году. Участниками выставки АrmProd EXPO 2021 стали семь компаний из трех регионов России.