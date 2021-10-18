Михельсон сообщил, что Европа не запрашивала у "Новатэка" увеличить поставки газа

СЕЛО БЕЛОКАМЕНКА /Мурманская область/, 18 октября. / ТАСС/. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон считает, что газ на рынке Европы не должен стоить $1200 за кубометр, поэтому ЕС нужно срочно принять меры и начать заключать долгосрочные контракты на его поставку. Такое мнение он высказал журналистам в кулуарах форума "Расширение сотрудничества в области капитального строительства", организованного "Новатэком".

По его словам, на настоящий момент европейские компании не обращались в "Новатэк" с просьбой об увеличении поставок, в том числе по долгосрочным контрактам. "Людям все равно нужно принимать какие-то серьезные решения. Не может газ стоить 1200 [долларов за кубометр]. Решения надо принимать, подписывать контракты. Надо сейчас приходить к нам и говорить [о заключении долгосрочных контрактов]", - сказал он.

Михельсон добавил, что в настоящее время порядка 80% поставок компании на спотовом рынке идут в страны АТР, а доля Европы незначительна. При этом "Новатэк" не считает себя обязанным обеспечивать дополнительные поставки газа в Европу без заключения контрактов.

Азиатское направление

По словам главы компании, "Новатэк", который ранее больше интересовался спотовыми поставками газа, теперь нацелен на заключение новых долгосрочных контрактов и ведет переговоры со странами Азии. В текущей ситуации на рынке газа долгосрочные контракты обходятся потребителям в 2,5-3 раза дешевле спота.

"На споте практически 80% у нас ушло на рынок АТР, в Европу почти ничего. На текущую дату. Долгосрочные контракты в 2,5-3 раза дешевле", - сказал Михельсон.

Он добавил, что компания интересуется открытием новых газовых терминалов в ряде стран, в том числе во Вьетнаме. "Страны АТР. Вьетнам, представительство работает, переговоры идут. Приоритетная страна для роста потребления электроэнергии", - отметил он.