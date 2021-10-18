{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Меркель: G20 должна изучить потребности в энергоресурсах при трансформации экономик

Канцлер Германии заявила, что стоимость энергоресурсов интересует всех в Европе

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Страны Группы 20 (G20) должны изучить вопрос потребностей в энергоресурсах при трансформации их экономических моделей. Об этом заявила в понедельник в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель на совместной с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем пресс-конференции.

"Мы вместе сегодня обсудили подготовку к ближайшему саммиту ЕС [состоится 21-22 октября]. Здесь есть особые темы - например, тема цен на энергоресурсы занимает в Европе сейчас всех. И Еврокомиссия сделала вывод о том, что мы должны провести анализ, чтобы понять, как происходит ценообразование", - сказала Меркель.

"Я сегодня провела видеоконференцию с премьером Госсовета КНР [Ли Кэцяном], и стало ясно, что Китай беспокоит слишком быстрый переход от угольных на газовые электростанции. То есть мы должны на встрече G20 или как минимум на международном уровне обсудить, какова ожидаемая потребность в энергоресурсах при трансформации наших экономик", - заметила канцлер.

Меркель указала на то, что "некоторые вопросы [энергоснабжения] до конца не прояснены". "Конечно, можно обсудить, какие возможности мы имеем для совместной закупки энергоресурсов, - заметила она, напомнив, что "сегодня многие страны уже обеспечили свое энергоснабжение посредством заключения долгосрочных контрактов". "Не так просто понять нынешнюю ситуацию", - считает глава правительства ФРГ.

"Одни будут меньше заказывать, а Германия через 25 лет станет климатически нейтральной и затем нам потребуется меньше природного газа", - сказала Меркель. Она отметила, что, например, Китаю потребуется больше времени для достижения климатической нейтральности и КНР будет нуждаться в газе. "Было бы неплохо разработать план [который бы учитывал особенности стран в этом вопросе]", - полагает Меркель.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияБеттель, Ксавье
"Северсталь" оценивает эффект от нового НДПИ и акциза на сталь в $280-290 млн
В России с 2022 года предлагается ввести акциз на жидкую сталь, а также включить в расчет НДПИ на железную руду и коксующийся уголь соответствующие мировые котировки
Читать полностью