Меркель: G20 должна изучить потребности в энергоресурсах при трансформации экономик

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Страны Группы 20 (G20) должны изучить вопрос потребностей в энергоресурсах при трансформации их экономических моделей. Об этом заявила в понедельник в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель на совместной с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем пресс-конференции.

"Мы вместе сегодня обсудили подготовку к ближайшему саммиту ЕС [состоится 21-22 октября]. Здесь есть особые темы - например, тема цен на энергоресурсы занимает в Европе сейчас всех. И Еврокомиссия сделала вывод о том, что мы должны провести анализ, чтобы понять, как происходит ценообразование", - сказала Меркель.

"Я сегодня провела видеоконференцию с премьером Госсовета КНР [Ли Кэцяном], и стало ясно, что Китай беспокоит слишком быстрый переход от угольных на газовые электростанции. То есть мы должны на встрече G20 или как минимум на международном уровне обсудить, какова ожидаемая потребность в энергоресурсах при трансформации наших экономик", - заметила канцлер.

Меркель указала на то, что "некоторые вопросы [энергоснабжения] до конца не прояснены". "Конечно, можно обсудить, какие возможности мы имеем для совместной закупки энергоресурсов, - заметила она, напомнив, что "сегодня многие страны уже обеспечили свое энергоснабжение посредством заключения долгосрочных контрактов". "Не так просто понять нынешнюю ситуацию", - считает глава правительства ФРГ.

"Одни будут меньше заказывать, а Германия через 25 лет станет климатически нейтральной и затем нам потребуется меньше природного газа", - сказала Меркель. Она отметила, что, например, Китаю потребуется больше времени для достижения климатической нейтральности и КНР будет нуждаться в газе. "Было бы неплохо разработать план [который бы учитывал особенности стран в этом вопросе]", - полагает Меркель.