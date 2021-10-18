В Подмосковье вблизи ЦКАД с начала года открылось около 90 предприятий

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Порядка 90 предприятий открылось в Московской области вблизи ЦКАД с начала текущего года. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник.

"Я хотел еще раз подчеркнуть, слова благодарности сказать за Центральную кольцевую дорогу (ЦКАД). Она сейчас начала работать уже в полном объеме, и я знаю, что принято решение самые опасные участки сделать бессветофорными. <...> Для нас это очень важно. Мы видим, что там, где ЦКАД, начинают работать и рождаются предприятия. Мы в этом году порядка 90 предприятий открываем. У нас драйвер, как говорят, лидер в экономике - торговля, интернет-торговля, все, что связано с логистическими комплексами. Естественно, они располагаются вокруг ЦКАД, это рабочие места, это налоги, это наши возможности", - сказал Воробьев.

В июле президент России открыл движение по заключительному участку ЦКАД. Строительство кольцевой дороги, которая проходит параллельно А107 (Московское малое кольцо), началось в 2014 году. Изначально открытие ЦКАД планировалось в 2019 году, однако его несколько раз переносили. Сейчас движение открылось на участках дороги, которые включают развязку на пересечении ЦКАД-4 (Новорязанское, Егорьевское, Носовихинское, Горьковское шоссе) и М-5 "Урал", 25-километровый участок ЦКАД-1 от Калужского до Симферопольского шоссе и пересечение ЦКАД-5 (Ленинградское, Пятницкое, Волоколамское, Новорижское, Ратехинское, Можайское, Минское, Киевское шоссе) и М-10 "Россия".