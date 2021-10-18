На субсидии при переходе на раздельный сбор ТКО претендуют 39 свердловских муниципалитетов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Почти 40 муниципалитетов Свердловской области претендуют на получение субсидий для закупки контейнеров для раздельного сбора мусора. Министерство энергетики и ЖКХ региона завершило прием заявок, сообщили в областном департаменте информационной политики в понедельник.

"На поддержку из федерального и областного бюджетов рассчитывают 39 территорий. Объем субсидирования на приобретение оборудования составит 70,5 млн рублей, из которых 60,5 млн выделено из федерального бюджета и 10 млн - из бюджета области. На эти средства планируется закупить около 4 тыс. контейнеров", - говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что в 25 муниципалитетах уже приступили к организации раздельного сбора ТКО, еще 14 заявили о своей готовности к этой работе.

Условия для раздельной сортировки мусора в настоящее время созданы для 150 тыс. жителей региона. Полностью перевести всех потребителей области на новую систему сбора отходов в соответствии с целями и задачами нацпроекта "Экология" планируется в 2025 году.