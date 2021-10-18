В России впервые применили ИИ для распознавания земельных участков

КАЗАНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Нейросетевой сервис, созданный совместной командой компании "Инногеотех" и Университета Иннополис, протестирован на территории Татарстана, Иркутской области, Краснодарского и Пермского краев. Система искусственного интеллекта распознает до 100 объектов за 10 минут, сообщили ТАСС в пресс-службе Университета Иннополис в понедельник.

"Насколько мне известно, мы первыми в России начали применять алгоритмы искусственного интеллекта для распознавания земельных участков при помощи данных ДЗЗ [дистанционное зондирование Земли]. По итогам проекта мы пришли к выводу, что интегрированные в сервис наши алгоритмы способны существенно оптимизировать бизнес-процессы, связанные с землеустройством и градостроительной деятельностью", - передает пресс-служба слова директора Института искусственного интеллекта Университета Иннополис Рамиля Кулеева.

В пресс-службе отметили, что нейросетевой сервис протестирован на территории площадью в 48 тыс. кв. километров в Татарстане, Краснодарском и Пермском краях, Иркутской области.

В Университете Иннополис сообщили, что до внедрения искусственного интеллекта весь процесс проводился вручную. Нейронные сети анализируют данные дистанционного зондирования Земли - спутниковые снимки и материалы аэрофотосъемки, после чего информацию можно сравнить с отраслевыми сведениями. Полученные данные анализирует оператор, который подтверждает обнаруженные нарушения или проводит дополнительную проверку.

Сервис распознавания земельных участков разработан в рамках платформы, которая распознает карьеры, вырубки, гари, участки используемой пашни, участки леса с помощью технологий машинного обучения и компьютерного зрения.

Как рассказали в пресс-службе, создатели сервиса планируют дальше развивать технологию распознавания земельных участков и зданий по данным ДЗЗ, а также работать над повышением точности детектирования, оптимизацией работы алгоритмов, тиражированием работы сервиса в регионах России.