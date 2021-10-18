Предприятия переработки на 10% увеличили отгрузку товаров в 2021 году на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Ставрополья на 10% увеличили объем отгруженных товаров с начала 2021 года. За девять месяцев объем в денежном выражении составил 81 млрд рублей, сообщил председатель профильного краевого комитета Денис Полюбин.

"Мы подвели предварительные результаты работы за девять месяцев, оборот пищевой и перерабатывающей промышленности составил порядка 100 млрд рублей. Сегодня объем отгруженных товаров у нас составляет 81 млрд [рублей], на 10% больше к показателю 2020 года. У нас неплохая динамика в индексе производства, хоть и не по всем направлениям", - сказал он в интервью региональному каналу "Свое ТВ".

По словам Полюбина, отрасль столкнулась с рядом проблем в период пандемии. Дополнительные расходы предприятия несут также из-за введения обязательной маркировки некоторой продукции. "На Ставрополье в молочной отрасли работает 31 предприятия, порядка 800 млн рублей ими будет потрачено на закупку специального технологического оборудования [для маркировки продукции]", - пояснил председатель комитета.

В Ставропольском крае в отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности работают порядка 750 предприятий с 46 тыс. сотрудников.