Белгородская область представила на конкурс "Вкусы России - 2021" 15 региональных брендов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Участниками конкурса "Вкусы России - 2021" от Белгородской области стали 15 региональных брендов. Об этом рассказали в понедельник в пресс-службе администрации региона.

"На конкурс представлены всеми любимые, популярные и перспективные белгородские бренды, обладающие высоким экспортным и агротуристическим потенциалом. Продукция данных брендов широко известна и востребована среди жителей не только области, но и России", - сказано в сообщении.

Среди белгородских брендов, участвующих в конкурсе, "Алексеевское кориандровое масло", "Алексеевское сгущенное молоко", "Горинские мясные деликатесы", "Стригуновский лук", "Борисовский сыр", "Белгородские чаи", "Белгородская свинина", "Медовый квас из Волоконовки", "Грайворонские яблочные чипсы" и другие.

Всего в этом году подано более 700 заявок из всех регионов России. Из них жюри выберет лучшие бренды в 7 номинациях. При этом, как пояснили в пресс-службе, победителя в номинации "Нас выбирают" определят путем голосования на официальном сайте конкурса, которое пройдет с 20 октября по 7 ноября 2021 года. Участвовать может каждый. С одного устройства можно проголосовать за 3 российских бренда, в том числе только за один белгородский, сказано в сообщении.