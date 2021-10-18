Путин поручил принять поправки, касающиеся льготного режима ведения бизнеса на Курилах

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с правительством Сахалинской области до 1 августа 2022 года принять поправки, касающиеся льготного режима ведения бизнеса на Курильских островах. Об этом в понедельник сообщается на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих осуществление деятельности новыми организациями, создаваемыми на Курильских островах, с применением следующих особых условий", - говорится в списке поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума, состоявшегося 3 сентября.

В число таких условий вошли следующие: организации не признаются налогоплательщиками налога на прибыль организаций, земельного и транспортного налогов, налога на имущество организаций, применяются пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6% в течение 10 лет, а также применяется режим свободной таможенной зоны.

При этом исключениями являются организации, оказывающие посреднические услуги, осуществляющие деятельность, связанную с получением пассивных доходов, производство и переработку подакцизных товаров, добычу углеводородного сырья и его переработку, вылов ценных биологических ресурсов.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

В сентябре на пленарном заседании Восточного экономического форума президент заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный набор льгот и стимулов для бизнеса, включая освобождение от уплаты ключевых налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов на десятилетний срок. Он уточнил, что речь идет о компаниях, которые не просто регистрируются на Курилах, а реально работают в регионе, строят здания, предприятия, нанимают сотрудников.