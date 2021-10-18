План развития Сочи как круглогодичного курорта-экополиса представят в мае 2022 года

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. План мероприятий по развитию Сочи и превращению его в уникальный круглогодичный курорт-экополис представят в мае 2022 года, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский.

"Сочи должен стать уникальным круглогодичным курортом-экополисом, с развитой инженерной, социальной, транспортной инфраструктурой, с цифровизированными процессами управления, опережающим развитием сферы науки, образования и высоких технологий. План конкретных мероприятий будет представлен в мае 2022 года", - написал глава города по итогам совещания, где обсуждались итоги стратегической сессии социально-экономического развития Сочи до 2030 года.

Согласование и утверждение проекта намечено на июнь следующего года. Копайгородский добавил, что в приоритете - создание комфортных условий для жителей.

"Как показывают обходы отдаленных территорий, проблемы остаются. Поручил еще раз проработать вопросы отдельно по каждому населенному пункту, что необходимо предпринять в первую очередь. Где-то отремонтировать дорогу, где-то решить проблемы с водоснабжением", - добавил он.

До конца 2030 года в Сочи планируется построить и отремонтировать 206 социальных и инженерных объектов в соответствии со стратегией социально-экономического развития "Новый Сочи". На эти цели будет предусмотрено порядка 267 млрд рублей.