Путин поручил разработать планы развития городов ДФО до 1 августа 2022 года

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Правительство совместно с властями регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) и администрациями муниципалитетов должно до 1 августа 2022 года разработать планы развития административных центров субъектов округа, городов с населением свыше 50 тыс. человек и городов Тында и Северобайкальск. Соответствующее поручение главы государства по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) опубликовано на сайте Кремля в понедельник.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, при участии глав муниципальных образований, заинтересованных организаций и представителей общественности в целях улучшения условий проживания граждан, повышения доступности социальных услуг и создания возможностей для самореализации граждан обеспечить разработку планов развития городов, являющихся административными центрами субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, городов с населением свыше 50 тыс. человек, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, а также г. Тынды и г. Северобайкальска, отразив в указанных планах приоритетные направления развития этих городов, а также отрасли экономики, в которых преимущественно будут создаваться рабочие места и которые будут обеспечивать спрос за пределами этих городов на производимые в них товары и оказываемые услуги. Срок - 1 августа 2022 года", - сказано в тексте документа.

Подготовку мастер-планов развития городов для реализации стратегий их развития, а также рассмотрение и утверждение отдельных мастер-планов поручено провести на Восточном экономическом форуме в 2022 году.

В срок до 1 марта 2023 года кабмину, властям регионов и муниципалитетов поручено обеспечить утверждение и реализацию планов, в том числе принятие необходимых мер государственной поддержки и определение объемов и источников финансирования реализации этих планов, с учетом возможности использования механизма дальневосточной концессии для финансирования создания необходимой инфраструктуры.