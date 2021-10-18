Авиакомпания "Азимут" запустит прямые рейсы между Минеральными Водами и Омском

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" в ноябре приступит к выполнению регулярных рейсов между Минеральными Водами и Омском. Об этом в понедельник сообщается на сайте перевозчика.

"Со 2 ноября 2021 года авиакомпания "Азимут" начинает выполнение рейсов из Минеральных Вод в Омск", - говорится в сообщении. Полеты будут выполняться дважды в неделю.

По вторникам самолеты авиакомпании будут вылетать из Минеральных Вод в 00:25, посадка в Омске в 07:20. Вылет из Омска в 08:20, посадка в Минеральных Водах - в 09:35. По четвергам вылет из Минеральных Вод будет осуществляться в 22:00, посадка в Омске - в 05:05 в пятницу. Вылет из Омска в 06:05, посадка в Минеральных Водах - в 07:15.

Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот "Азимута" состоит из самолетов модификации SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета.