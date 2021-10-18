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Путин поручил определить значимые для ДФО инвестпроекты по нефте- и газопереработке

Президент также поручил утвердить дорожные карты, предусматривающие для таких проектов соответствующие ресурсы и инфраструктуру

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил определить перечень крупных инвестпроектов по нефте- и газопереработке, имеющих высокую значимость для регионов Дальнего Востока. Соответствующее поручение дано по итогам встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.

"Правительству Российской Федерации определить совместно с заинтересованными организациями перечень крупных инвестиционных проектов по нефте- и газопереработке, имеющих высокую значимость для развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", - говорится в перечне поручений, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

Глава государства также поручил утвердить дорожные карты, предусматривающие для таких проектов соответствующие ресурсы и инфраструктуру.

Ответственным за определение перечня таких проектов назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Он должен представить итоговый доклад до 1 февраля 2022 года.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияДальний Восток
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