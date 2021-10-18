Путин поручил рассмотреть снижение размера резерва кредитных потерь на инвестпроекты в ДФО

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком рассмотреть вопрос о снижении размера резерва на возможные потери по кредитам на финансирование инвестпроектов на Дальнем Востоке. Об этом в понедельник сообщается на сайте Кремля.

"Рассмотреть вопрос о снижении размера резерва на возможные потери по кредитам, предоставляемым кредитными организациями в целях финансирования инвестиционных проектов, реализуемых на территории Дальневосточного федерального округа, в том числе за счет создания специального фонда страхования рисков инвестиционных проектов", - говорится в списке поручений по итогам встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума, состоявшейся 3 сентября.

Доложить по поручению необходимо до 1 декабря, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.