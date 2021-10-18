Власти Ставрополья прогнозируют рост бюджетных доходов на 24% в 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья прогнозируют рост доходов краевого бюджета на 24% в 2022 году по сравнению с допандемийным периодом. Доля расходов на социальную сферу составит более 68%, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора края.

"Рост доходов краевой казны в 2022 году прогнозируется на 24% по сравнению с 2019 годом. Традиционно высокой в бюджете является доля расходов, предусмотренных на социальную сферу, - 68,3%. В том числе в 2021 году запланирован ввод в эксплуатацию 11 объектов образования - школ и детских садов. На организацию бесплатного питания учащихся начальных классов школ будет выделено более 1,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Проект бюджета края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов утвержден на заседании краевого правительства и направлен на рассмотрение в региональный парламент. Доходы бюджета края на 2022 год запланированы в объеме 144,8 млрд рублей, расходы запланированы в объеме 150,6 млрд рублей.