Финансирование нацпроектов на Ставрополье в 2022 году увеличится на 15%

СТАВРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Финансирование нацпроектов в Ставропольском крае в 2022 году превысит 19 млрд рублей. Средства предусмотрены в проекте бюджета региона на предстоящий год, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора края.

"В структуре бюджетных расходов в 2022 году одним из основных направлений остается реализация национальных проектов. Общий объем их финансирования должен составить более 19 млрд рублей, из которых почти 5 млрд - краевые средства, направляемые сверх необходимого софинансирования", - говорится в сообщении.

На реализацию национальных проектов в бюджете региона на 2021 год было заложено 16,5 млрд рублей, из которых 4,5 млрд - собственные средства края. Таким образом, общие вложения в финансирование нацпроектов в регионе в 2022 году увеличатся на 15%.

"Впервые доля бюджетных инвестиций в структуре краевых расходов превысит 11,3% и составит более 17 млрд рублей. <…> Этот показатель является ключевым индикатором роста региональной экономики", - поясняют в пресс-службе.

Проект бюджета края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов утвержден на заседании краевого правительства в понедельник и направлен на рассмотрение в региональный парламент. Доходы бюджета края на 2022 год запланированы в объеме 144,8 млрд рублей, расходы запланированы в объеме 150,6 млрд рублей.