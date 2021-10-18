Данных о заявке от "Нафтогаза" на участие в сертификации оператора Nord Stream 2 пока нет

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Федеральное сетевое агентство ФРГ (регулятор) в случае поступления запроса на участие в сертификации оператора "Северного потока - 2" проверяет, может ли решение по данному вопросу существенно затронуть интересы заявителя. Об этом сообщил ТАСС в понедельник представитель Федерального сетевого агентства.

"Если ходатайство оформлено, то Федеральное сетевое агентство проверяет, насколько решение затрагивает интересы заявителя", - отметили в ведомстве. Там указали на то, что решения по запросам об участии в сертификации оператора "Северного потока - 2" публикуются на сайте регулятора. Пока там нет заявки от "Нафтогаза Украины", но есть ходатайства от Nord Stream 2 AG, компаний PGNiG SA и PST GmbH.

Ранее в понедельник глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко сообщил, что компания подала заявку на сертификацию оператора газопровода "Северный поток - 2".

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября. Чтобы начать прокачку газа, оператору проекта требовалось предоставить в Горное управление города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам. Также потребуется получить регистрацию как независимый транспортный оператор - Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Данное ведомство не может запретить коммерческую прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.