Мишустин по-английски заверил инвесторов, что в РФ будут продолжать улучшать бизнес-климат

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в России на английском языке обратился к инвесторам и заверил их, что в стране ценят партнерство с зарубежными компаниями.

"Хочу заверить, что мы в России очень ценим партнерство с компаниями, которые инвестируют в нашу страну. Мы будем и впредь работать над улучшением бизнес-климата и обеспечением поддержки новых проектов в России", - сказал Мишустин по-английски, его слова были приведены в переводе на русский в эфире телеканала "Россия-24".

В завершение 35-го заседания совета он также поблагодарил инвесторов за то, что они смогли приехать в Москву, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом. "Президент [РФ Владимир] Путин передает вам свои наилучшие пожелания", - подчеркнул премьер.

Он пожелал инвесторам плодотворной работы в Москве и еще раз отметил: "Мы вам здесь искренне рады".