Подъездную трассу к Выборгу отремонтируют к лету 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Подъезд к городу Выборг в Ленобласти реконструируют к лету 2022 года в рамках выполнения нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Ремонт участка в 10 км перед въездом в крупный туристический центр полностью завершит трехлетнюю реконструкцию магистрали Петербург - Приморск - Выборг, сообщили в понедельник в пресс-службе администрации области.

"Работы будут проведены весной-летом 2022 года в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В общей сложности дорожникам предстоит обновить чуть больше 10 км трассы от Попово до самого въезда в Выборг. На объекте будут уложены два слоя асфальта, укреплены обочины и нанесена разметка", - рассказали в пресс-службе.

Дорога Петербург (Зеленогорск) - Приморск - Выборг, проходя вдоль Финского залива, является региональным дублером федеральной трассы А-181 "Скандинавия". Магистраль выступает важной транспортной артерией агломерации Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Как отметили в пресс-службе, этим летом была завершена реконструкция предпоследнего участка на границе с Петербургом у поселка Приветнинское.

Выборг в Ленинградской области является одним из основных туристических направлений Северо-Запада России, ежегодно его посещают более полумиллиона туристов. Здесь находятся 350 объектов культурного наследия, главный из которых - Выборгский замок, единственный в России полностью сохранившийся памятник западноевропейского средневекового военного зодчества. Кроме того, на территории города сохранился самый старый средневековый жилой дом на территории России. На данный момент в Выборге проводится комплексная программа реставрации при участии Минкультуры РФ с целью повышения его туристической привлекательности.