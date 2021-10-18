Мишустин пригласил иностранных инвесторов на юбилейный ПМЭФ в 2022 году

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил зарубежных инвесторов на юбилейный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет 15-18 июня 2022 года.

"Конечно, наше общение не ограничивается только рамками консультативного совета. Пользуясь случаем, хочу пригласить вас, уважаемые участники сегодняшнего совещания, и ваших коллег, деловых партнеров в начале лета следующего года в нашу северную столицу, Санкт-Петербург", - сказал он в понедельник на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.

С 15 по 18 июня там пройдет юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум, напомнил Мишустин. "На нем всегда идет очень интересный оживленный диалог, обмен мнениями с нашими зарубежными партнерами", - заметил премьер РФ.

Он также подчеркнул, что российское правительство всегда открыто к такому диалогу, к новым интересным идеям со стороны крупного международного бизнеса.

Мишустин заверил, что российские власти приветствуют всех зарубежных инвесторов, готовых развивать свои проекты на территории РФ, запускать новые и расширять действующие производства, привлекать смежные компании. "Мы и дальше будем совершенствовать условия для работы инвесторов в нашей стране", - указал он. Глава кабмина РФ отметил, что по итогам встречи составлен проект коммюнике, и предложил одобрить документ.

Эффективная площадка

Председатель правительства РФ поблагодарил инвесторов за содержательную, конструктивную и полезную беседу. Пользуясь случаем, он также передал им наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина.

Консультативный совет всегда был эффективной площадкой для обсуждения идей и мер по совершенствованию инвестиционного климата в РФ, отметил Мишустин.

"Остается такой же эта площадка и сегодня. Тем более что новые вызовы требуют от нас дальнейшего развития законодательства и выработки четких и эффективных решений", - констатировал он.

Глава российского кабмина заверил, что предложения инвесторов будут внимательно проанализированы вице-премьерами и министрами, а по итогам встречи будут даны соответствующие поручения.