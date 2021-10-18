Решетников: иностранные компании заинтересованы в диалоге с властями РФ по энергопереходу

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Вопросы, связанные с энергопереходом, стали одной из основных тем обсуждения в ходе заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников по итогам заседания.

"Тема энергоперехода обсуждалась очень плотно. Иностранные компании видят в этом [энергопереходе] возможности. Тот же Fortum активно инвестирует в российскую экономику. По итогам сентябрьского конкурса на возобновляемые источники электроэнергии они достаточно большой объем по ветру забрали. Причем забрали с большим снижением стоимости - будет мощность увеличена существенно больше, чем изначально предполагалась", - сказал Решетников.

Также, по словам министра, обсуждался вопрос международного признания атомной генерации низкоуглеродной технологией. В частности, с компанией Fortum обсуждалась возможность проведения совместных мероприятий по продвижению идеи "зеленого" атома на международном уровне.

Министр добавил, что иностранные инвесторы также проявили интерес к теме совместной разработки технологий в производстве и транспортировке водорода.

"Выступал и директор от Shell - ставил вопрос по энергопереходу в контексте водорода. Они на Сахалине присутствуют, и у них есть совместные [проекты] вместе с французской компанией Аir Liquide. То есть много достаточно таких [зеленых] проектов и поэтому их интересует это в практическом плане", - сказал Решетников.

По его словам, иностранные компании предлагают свои технологии и готовы разрабатывать новые совместно с РФ.

"По водороду, прямо скажем, есть дефицит технологий, во многом пока это идеи или первые только попытки создать технологии, и все понимают, что это та сфера, где у нас есть традиционные заделы еще с советских времен - и в сфере космонавтики и нефтехимии - и эти заделы не утрачены, поэтому интерес к этому большой", - резюмировал Решетников.