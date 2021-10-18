Хайнань в 2022 году начнет реализацию 32 проектов на $62,9 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 18 октября. /ТАСС/. Реализация 32 новых проектов с общим объемом инвестиций в 404,7 млрд юаней ($62,9 млрд) будет запущена в южной провинции Хайнань в 2022 году. Об этом пишет местная газета "Хайнань жибао" .

При этом инвестиции в каждый из них превысят сумму в 3 млрд юаней (около $466,5 млн). Из них 24 проекта будут реализованы в производственном секторе. Объем соответствующих инвестиций по ним составит 155,2 млрд юаней (около $24,1 млрд).

С апреля 2018 года, пишет издание, на Хайнане в общей сложности была запущена реализация 1 817 проектов с объемом инвестиций на 724,1 млрд юаней (порядка $112,6 млрд), 587 из них - в производственной сфере с инвестициями на 410,9 млрд юаней ($63,9 млрд).

Согласно принятой правительством провинции программе инвестиций в свободный торговый порт на острове, за годы 14-й пятилетки (2021-2025 годы) государственными предприятиями будет в общей сложности инвестировано в различные проекты на Хайнане порядка 762,6 млрд юаней ($118,6 млрд). Капиталовложения по 52 проектам превысят 1 млрд юаней ($155,5 млн) на каждый из них. Речь идет, в основном, об инвестициях в производство и базовую инфраструктуру.

Программа построения порта свободной торговли на Хайнане, опубликованная 1 июня 2020 года, предусматривает превращение острова в специальную таможенную зону. Правительство страны рассчитывает в целом завершить создание свободного порта к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.