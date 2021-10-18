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Apple представила третье поколение беспроводных наушников AirPods

Новые наушники оснащены функцией пространственного аудио и защищены от попадания влаги
AirPods EPA-EFE/APPLE INC.
Описание
AirPods
© EPA-EFE/APPLE INC.

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Компания Apple представила в понедельник третье поколение своих беспроводных наушников AirPods. Презентация новинок проходит в онлайн-формате. Трансляция ведется на сайте компании со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния).

Наушники третьего поколения обзавелись обновленным дизайном, напоминающим более продвинутую и дорогую модель - AirPods Pro. Новые наушники оснащены функцией пространственного аудио, а также защищены от попадания влаги. По заявлению производителей, работы аккумулятора хватит на шесть часов беспрерывного прослушивания музыки.

В Apple утверждают, что обновленные наушники обладают более широким диапазоном частот, что положительно скажется на их звучании. Новинка будет стоить $179, ее можно будет заказать начиная со следующей недели.

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