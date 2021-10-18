Sinclair Broadcast Group объяснила сбои кибератакой

ТАСС, 18 октября. Крупная американская телевещательная корпорация Sinclair Broadcast Group подверглась на прошлой неделе атаке с использованием вирусов-вымогателей, что привело к сбоям в ее работе. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении компании.

"16 октября 2021 года компания выявила потенциальный инцидент, связанный с [информационной] безопасностью, начала расследование и приняла меры по его сдерживанию. 17 октября компания обнаружила, что некоторые серверы и рабочие станции были зашифрованы при помощи вирусов-вымогателей, работа некоторых офисных и операционных систем была нарушена", - говорится в релизе.

Злоумышленникам также удалось получить доступ к данным из внутренней сети, и в настоящее время компания пытается определить, "какая информация в них содержалась". Sinclair Broadcast Group работает над устранением последствий атаки, однако сбои могут фиксироваться еще некоторое время.

Sinclair Broadcast Group является одной из крупнейших американских телекомпаний. Корпорация владеет или управляет 21 местной спортивной сетью, 185 телевизионными станциями, а также несколькими национальными телевизионными сетями, включая Tennis Channel и Stadium.