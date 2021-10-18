{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Apple представила "голосовую" подписку на свой музыкальный сервис за полцены

Ее обладатели не получат доступа к видео, словам песен и записям в высоком качестве

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Компания Apple на презентации в понедельник представила новую подписку на свой музыкальный сервис Apple Music с управлением исключительно с помощью голосового помощника Siri.

Стоимость "голосовой" подписки будет составлять $5 в месяц, в то время как обычная стоит $10, подписка с расширенными возможностями - $15. Однако обладатели "голосовой" подписки не получат доступа к видео, словам песен и записям в высоком качестве.

Новая подписка станет доступна в США и ряде других стран этой осенью. Россия в их число пока не входит.

Теги
США
Apple представила обновленные модели ноутбуков MacBook Pro с экранами 14 и 16 дюймов
В верхней части экрана разработчики разместили блок с камерой, аналогичный тому, который используется в смартфонах iPhone и планшетах iPad
Apple представила обновленные модели ноутбуков MacBook Pro с экранами 14 и 16 дюймов
Читать полностью