Росатом будет сотрудничать с парламентариями Центральной Америки в сфере "мирного" атома

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Росатом и Центральноамериканский парламент (ПАРЛАСЕН) подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в области использования атомной энергии. Об этом в понедельник сообщил департамент коммуникаций госкорпорации.

"18 октября 2021 года в Москве подписан меморандум о взаимопонимании между госкорпорацией "Росатом" и Центральноамериканским парламентом (ПАРЛАСЕН) о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях", - говорится в сообщении.

Как отмечается, документ поможет госкорпорации в налаживании контактов с центральноамериканскими странами, которые в последнее время проявляют интерес к теме неэнергетического использования атомной энергии. В частности, речь идет о развитии ядерной инфраструктуры, разработке программ по повышению информированности населения об атомных технологиях и их применении, использовании радиоизотопов и радиационных технологий в промышленности, сельском хозяйстве и медицине.

Центральноамериканский парламент был создан в октябре 1991 года для укрепления интеграции, организации диалога и примирения в Центральной Америке, а также для развития стран региона. Государства-участники: Доминиканская Республика, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Панама и Сальвадор. Штаб-квартира в Гватемале. Решения парламента носят рекомендательный характер.