Путин обсудит с Госсоветом транспортную стратегию России до 2030 года

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник проведет по видеосвязи заседание президиума Государственного совета. На нем будет рассмотрена транспортная стратегия страны до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

Опорная транспортная сеть

Стратегия определяет основные направления транспортной политики в России. Как отмечал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, в ее основу легли два концепта. Первый из них - "опорная транспортная сеть, которая будет формироваться в стране до 2035 года исходя из демографических, экономических, социальных и других условий". Второй - то, как транспорт будет перевозить пассажиров и грузы по этой сети.

В пресс-службе Кремля отмечали, что документ подготовлен в соответствии с национальными целями и стратегическими задачами развития страны. Об этом же заявляли и в Минэкономразвития РФ. Так, по словам главы министерства Максима Решетникова, это первая отраслевая стратегия, которая формировалась "в увязке с целевыми показателями долгосрочного прогноза развития до 2030 года и со стратегиями энергоперехода и низкоуглеродного развития". Документ учитывает в том числе параметры Единого плана по достижению национальных целей развития РФ на ближайшие 10 лет, указывал руководитель МЭР.

Обсуждение и разработка стратегии велись с участием как органов власти - федеральных и региональных, так и широкого круга представителей бизнеса и профессионального сообщества. Итоговая редакция документа поддержана соответствующей комиссией Госсовета и правительственной комиссией по транспорту.

Стратегия призвана максимально учесть экономические интересы и ожидания всех без исключения участников рынка транспортных услуг, прежде всего прямых пользователей - граждан России, проживающих в городах и селах, в удаленных и труднодоступных районах страны, поясняли в Кремле.

Стабильное финансирование и цифровизация

Некоторые из пунктов стратегии, которые планируется обсудить на мероприятии во вторник, ранее анонсировали участники семинара-совещания по подготовке расширенного заседания, который состоялся накануне.

Одним из таких вопросов стало содержание автомобильных дорог. Как отмечал губернатор Курской области Роман Старовойт, сейчас есть существенные различия в финансировании транспортной инфраструктуры. По его словам, стабильное выделение средств позволяет выполнять работы на федеральных автодорогах на 100% от нормативного плана, при этом в случае с региональными трассами этот показатель может составлять 60%.

Старовойт отметил, что на заседании планируется предложить "решение по стабильному финансированию дальнейшего содержания той глобальной инфраструктуры, которая будет создана в результате реализации стратегии".

Другой важный аспект связан с цифровизацией в транспортной сфере. Речь идет, например, о возможности заказа такси через приложение или покупки авиабилетов онлайн. По словам губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, сейчас "очень много персональных данных утекает в транспортные системы", и на фоне этого важно найти баланс между развитием отрасли и защитой персональных данных. Спорные вопросы, остающиеся в этой сфере, также предполагается обсудить на площадке Госсовета, отмечал Артюхов.

Ключевая роль транспорта

Сам президент неоднократно указывал на значение транспорта как "ключевой, базовой" отрасли для России. Он отмечал, что в стране "многое делается для обновления, расширения, обеспечения устойчивости и развития транспортной инфраструктуры". С учетом "колоссальной территории" и непростых климатических условий такая работа требует системного подхода и серьезных инвестиций, подчеркивал Путин.

Он обращал внимание и на конкретные меры, уже принятые в этой сфере. В частности, сейчас реализуется национальный проект по развитию автомобильных дорог, ведется модернизация железнодорожной инфраструктуры. Особая роль в России традиционно отводится авиации, которая "зачастую служит единственным связующим звеном, способным гарантировать транспортную доступность отдаленных регионов", напоминал глава государства.

В то же время, по словам Путина, в РФ "самое пристальное внимание уделяется внедрению современных цифровых технологий на транспорте, расширению использования электронных сервисов, искусственного интеллекта, а также беспилотных и высокоавтоматизированных транспортных систем". Такие возможности должны использоваться максимально эффективно, работать на благо людей и в интересах качественного экономического роста, а также вести к расширению международных связей и сотрудничества, отмечал президент.

О Госсовете

Госсовет является конституционным государственным органом, призванным обеспечивать взаимодействие различных структур власти, определять основные направления внутренней и внешней политики и приоритетов социально-экономического развития государства. Для решения текущих вопросов сформирован президиум Госсовета, который собирается, как правило, несколько раз в год.