В Ереване пройдет пленарное заседание российско-армянского форума

ЕРЕВАН, 19 октября. /ТАСС/. Пленарное заседание Восьмого российско-армянского межрегионального форума, в котором примут участие министр экономического развития России Максим Решетников и министр территориального развития и инфраструктуры Армении Гнел Саносян состоится во вторник в Ереване.

В рамках форума проходит бизнес-миссия Российского экспортного центра с участием российско-армянских предпринимателей. В течение вторника и среды планируется проведение переговоров компаний двух стран в рамках Межотраслевой деловой миссии в Армению.

На форуме особое внимание уделяется совместным мерам по интенсификации торговли и инвестиционного сотрудничества в целях улучшения благосостояния населения России и Армении. Планируется обсудить решения, направленные на создание благоприятных условий для ведения бизнеса и ускорения экономического роста двух стран после спада на фоне пандемии коронавируса. Во вторник состоится панельная дискуссия "Развитие экономического сотрудничества и партнерства - новые возможности взаимодействия между бизнесом двух стран".

На площадке форума в понедельник была проведена серия круглых столов на тему развития российско-армянского сотрудничества в области экономики, промышленности, образования и культурно-исторического туризма. К участию в параллельных сессиях приглашены главы регионов России и Армении, представители профильных министерств и ведомств, Евразийского экономического союза, органов исполнительной и законодательной власти, общественных организаций, предпринимательского и экспертного сообществ.

Организаторами форума являются Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство территориального управления и инфраструктуры Республики Армения.

Российско-армянские межрегиональные форумы проводятся с 2011 года с целью расширения сотрудничества между территориальными единицами двух государств. Высокопоставленные представители России и Армении неоднократно называли данное мероприятие проявлением армяно-российских союзнических отношений и эффективным инструментом межрегионального развития.