В Париже открывается крупнейшая в Европе международная выставка по вопросам безопасности

ПАРИЖ, 19 октября. /ТАСС/. Крупнейшая в Европе выставка в сфере обеспечения безопасности Milipol 2021 открывается во вторник в парижском пригороде Норд-Вильпант, несмотря на продолжающуюся в мире пандемию коронавируса.

"Выставка по вопросам обеспечения безопасности пройдет, в соответствии с программой, с 19 по 22 октября в выставочном центре "Норд-Вильпант". В церемонии открытия примет участие министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен", - сообщили ТАСС в пресс-службе выставки.

Согласно данным оргкомитета, в работе 22-й по счету выставке Milipol 2021 примут участие 1 тыс. экспонентов, около 30 тыс. французских и зарубежных специалистов, 150 официальных делегаций. На выставке будут представлены новейшие технологические инновации в области национальной безопасности, будут организованы различные конференции и круглые столы, в ходе которых специалисты обсудят ситуацию на мировом рынке и дальнейшие направления развития специальных технических средств.

Как сообщили организаторы, пандемия коронавируса привела к беспрецедентному падению расходов на безопасность во всем мире со времен Второй мировой войны. Однако это снижение менее выражено, чем негативные процессы в экономике в целом, а между регионами мира существуют значительные различия. Эксперты полагают, что восстановление рынка средств обеспечения внутренней безопасности государств, который составляет почти €150 млрд, или около четверти общих расходов на безопасность, произойдет до конца текущего года.

Ситуация на рынках

В оргкомитете подчеркнули, что мировой рынок средств безопасности, охватывающий электронную и физическую безопасность, кибербезопасность, внутреннюю безопасность, наблюдение за людьми, противопожарную безопасность, перевозку наличных денег и т. д., упал на 3% в 2020 году до €605 млрд. Ожидается, что объем этого рынка вырастет на 8% по итогам 2021 года и на 6% в 2022 году.

Северная Америка претендует на роль ведущего региона по расходам на внутреннюю безопасность и оборону, на который пришлось 36% от общемировых расходов в 2020 году. Этот регион опережает Азию и Ближний Восток (32%), а также европейский рынок (22%).

О развитии отраслей

Во Франции общий объем рынка средств обеспечения безопасности снизился на 3,1% в 2020 году до €29,7 млрд и увеличится в 2021 году на 5,2%. Объем рынка средств обеспечения внутренней безопасности сократился на 8,6% в 2020 году до €3,6 млрд, а в 2021 году ожидается его увеличение на 5% от этого уровня.

Рынок средств кибербезопасности в 2020 году устоял, увеличившись на 4,8% до €4,7 млрд. В 2021 году прогнозируется его рост на 9,7%.

Рынок средств обеспечения безопасности аэропортов (только средства наблюдения за пассажирами) рухнул в 2020 году, сократившись на 39,7% до €324 млн, однако в 2021 году прогнозируется его рост на 24,3%.

Рынок средств видеонаблюдения в 2020 году рос весьма медленными темпами, увеличившись всего на 1,5% до €1,5 млрд. В 2021 году прогнозируется рост на 3,9%.

Объем рынка беспилотных летательных аппаратов сократился вдвое в 2020 году, его рост составил всего 5,8%, достигнув €93 млн, а в 2021 году прогнозируется увеличение на 7,8%.