Джонсон подтвердил намерение обсудить в Глазго отказ от угля к 2040 году

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет обсудить в ходе конференции ООН по климату, которая пройдет в начале ноября в Глазго, полный отказ человечества от использования угля в энергетике. Об этом он заявил в понедельник в интервью агентству Bloomberg .

"Мы хотим обязательств по углю, автомобилям <...>. Мы хотим, чтобы мир отказался от угля к 2040 году и 2030 для развитых стран", - сказал он и добавил, что для выполнения этих целей Великобритании "нужно видеть реальные действия от участников [конференции] в Глазго".

Помимо этого Джонсон хочет добиться сбора $100 млрд для помощи развивающимся странам в снижении количества выбросов парниковых газов в атмосферу.

Таким образом глава британского правительства не отказывается от планов по запрету использования угля, несмотря на недавний энергетический кризис в стране, из-за подскочивших до рекордных значений цен на газ. Это привело к банкротству целого ряда небольших британских энергетических фирм, обслуживавших порядка 2 млн клиентов. Правительство не намерено оказывать им финансовую помощь и, по словам министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Кваси Квартенга, ожидает новых банкротств. При этом представители шести крупнейших энергетических фирм страны заявляют о том, что были хорошо подготовлены к сложившейся на рынке ситуации.

26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет с 31 октября по 12 ноября. Изначально ее проведение планировалось на 2020 год, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие было перенесено на год. Всего в работе COP-26 примут участие более 30 тыс. человек из 200 стран. На конференции будут присутствовать лидеры многих государств, в том числе президент США Джо Байден.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, заявил, что пока еще не принял решение насчет поездки в Глазго. При этом он уточнил, что "в любом случае примет участие" в работе конференции.