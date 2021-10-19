Около 100 млрд рублей вложат в реорганизацию бывшей промзоны "Южный порт" в Москве

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Около 100 млрд рублей инвестируют в реорганизацию территории бывшей промзоны "Южный порт" в Москве, общая площадь которой составляет 18 га. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Реорганизация территории бывшей промзоны "Южный порт" на юго-востоке Москвы будет проходить в рамках программы "Индустриальные кварталы".

"На данном участке предусмотрено строительство объектов производственного и общественно-делового назначения, на которых будет создано более 9 тыс. новых рабочих мест. В реорганизацию территории площадью 18 га вложат 100 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города составит 13 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, инвесторы построят 426 тыс. кв. м недвижимости.

"Новые высокотехнологичные производства займут около 120 тыс. квадратных метров, под общественно-деловое строительство заложено 306 тыс. кв. м. Предельный срок реализации проекта с момента заключения договора о комплексном развитии территории составит не более 11 лет", - добавил Прохоров, чьи слова также приводятся в сообщении.

Программа комплексного развития территорий бывших промышленных зон "Индустриальные кварталы" предусматривает реорганизацию почти 2 тыс. га. Прогнозируемый объем инвестиций в реализацию программы - более 7 трлн рублей. Благодаря этому в Москве будет создано около 500 тыс. рабочих мест, а городской бюджет дополнительно получит почти 3 трлн рублей в виде налоговых поступлений.