Себестоимость выпуска двигателей поднялась на 10% из-за роста цен на металлы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Рост цен на металлы привел к увеличению себестоимости двигателей на 9-10%, Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха обсуждает с заказчиками ценообразование по текущим долгосрочным контрактам на поставку энергооборудования. Об этом сообщил журналистам первый замгендиректора "ОДК Инжиниринг" Тагир Нигматулин.

"Рост цен на металл - на нас это сказалось. Если мы рассмотрим двигатель - на 9-10% его себестоимость поднялась с точки зрения стоимости металла. Заказчики понимают те сложности, с которым мы столкнулись. Мы ведем переговоры", - сказал Нигматулин.

"Конечно же, это непросто, мы об этом разговариваем, и о чем-то мы всегда договоримся", - добавил он.

По его словам, из-за роста цен на металлы себестоимость газоперекачивающих агрегатов выросла более, чем на 9-10%. "Есть газоперекачивающий агрегат - стоимость металла в агрегате гораздо выше. Там, конечно, ударило по себестоимости еще больше. Там тоже нам приходится разговаривать с заказчиками", - отметил он.

По словам Нигматулина, сейчас цены на металл начали снижаться, но ОДК было необходимо закупать в пиковые режимы роста цен на сырье. "Но в итоге мы справимся ", - сказал замглавы "ОДК Инжиниринга".

"ОДК Инжиниринг" занимается производством энергетических и газоперекачивающих агрегатов, строительством объектов генерации.