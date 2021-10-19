ТПП РФ планирует провести опросы бизнеса для анализа нового закона о госконтроле

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин сообщил, что для анализа эффективности нового закона о государственном и муниципальном контроле планируется провести опросы бизнеса.

С июля 2021 года вступили в силу ключевые положения закона о государственном и муниципальном контроле в РФ. В нем устанавливаются такие принципы, как приоритет профилактики нарушений, применение риск-ориентированных подходов. Инспекторы должны почти все мероприятия согласовывать с прокуратурой и получать одобрение на каждое их них.

"Сейчас больше пока вкусовые ощущения, потому что [с момента вступления в силу закона] прошло лишь несколько месяцев. Конечно, нужно немножко времени. Думаю, что, когда появятся первые цифры статистики, мы подготовимся и свои опросы сделаем, чтобы посмотреть, насколько это соответствует реалиям нашего дня", - сказал Катырин в интервью ТАСС, приуроченном к 30-летию с момента образования ТПП РФ.

Он отметил, что планируется провести анализ того, насколько сработали нормы закона. "Я не исключаю, что через год, раньше или позже, когда у нас появятся первые оценки, нужно будет вносить какие-то коррективы в закон", - добавил он.

Регуляторная гильотина

Помимо закона о госконтроле, в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности ("регуляторная гильотина") продолжается пересмотр избыточных для бизнеса требований в нормативно-правовых актах, уточнил Катырин.

"Рабочие группы по-прежнему работают. Как правило, раз в неделю, если не очно, то по видеоконференцсвязи, они проводят заседания. Там несколько десятков рабочих групп, почти во всех из них есть представители ТПП. Работы непочатый край. Мы по нормативной базе прошли излишние требования, но не прошли по всем действующим законам. У нас очень многие обязательные требования зашиты не в постановления правительства или какие-то ведомственные акты, а в сами законы. И пока еще не все их "прошерстили", чтобы оттуда вычистить излишние обязательные требования", - рассказал глава палаты.

Также идет оценка новых нормативных актов и пласта документов, которые касаются лицензирования, добавил Катырин.

Он считает, что пока к оценке нормотворчества рано привлекать искусственный интеллект. "Искусственный интеллект не является ни шахтером, ни нефтедобытчиком, ни пекарем, ни много кем еще. Наверное, со временем и его научат все это делать. Но на сегодняшний день нам нужна точка зрения тех, кто работает в отрасли по этому направлению деятельности, что называется, "стоит на земле", - заключил собеседник агентства.

В рамках "регуляторной гильотины" проводится инвентаризация всех действующих и обязательных требований для бизнеса, чтобы понять, соответствуют ли они современным реалиям. При этом несоответствующие отменялись или изменялись. Как сообщал ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, 33% обязательных требований, которые бизнес должен был выполнять, отменены как избыточные либо дублирующие, это порядка 11,8 тыс. нормативно-правовых актов, в которых более 8,8 тыс. документов времен СССР. Вице-премьер пояснял, что оставшиеся две трети обязательных требований "были полностью инвентаризированы и актуализированы, эта работа была проведена совместно с бизнесом".