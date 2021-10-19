Катырин предложил отменить штрафы для бизнеса за непривитых сотрудников

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил отменить штрафы для индивидуальных предпринимателей и организаций за невыполнение нормы о вакцинации против COVID-19 части сотрудников.

В данной ситуации, согласно ст. 6.3 ч. КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", индивидуальным предпринимателям грозит штраф от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, юридическим лицам - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. В случае причинения вреда здоровью штрафы для ИП и организаций составят от 500 тыс. до 1 млн рублей. Также для обеих категорий возможно приостановление деятельности на срок до 90 суток.

"Штрафы за количество привитых-непривитых я бы, честно говоря, отменил, потому что сложно очень этого добиться. Во-первых, есть те, кто по показателям не подходят. Во-вторых, существуют те, кто принципиально не хотят. Что с ними делать? Говорят: не допускайте до работы. А кого допускать и сделать так, чтобы производство не остановилось? Это же не так, что у нас на предприятии с запасом 20% людей, и в случае отказа их можно заменить. Не так просто выполнить эту норму", - сказал Катырин в интервью ТАСС, приуроченном к 30-летию с момента образования ТПП РФ.

Глава палаты также предложил уйти от поддержки бизнеса по кодам ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) и исходить из потерь выручки предприятий. "Нужно идти от потерь. Отсечку надо посмотреть и посчитать. Условно говоря, 50% доходной части - значит, предприниматель включается [в список тех, кому предоставляется господдержка]", - уточнил он.

При этом он предложил обращать внимание на всю цепочку предприятий, обеспечивающих функционирование того или иного бизнеса. "Например, в гостиничном бизнесе есть те, кто стирают белье, поставляют продукты, кто эти продукты выращивает. Цепочка не ограничивается владельцами фирмы", - добавил Катырин.

Торгово-промышленная палата России - негосударственное объединение предпринимателей, действующее в соответствии с особым федеральным законом. Образованна в октябре 1991 года. Сейчас объединяет 178 территориальных палат в 83 регионах РФ, в нее также входят около 500 различных ассоциаций, а членами являются отдельные коммерческие и некоммерческие организации.