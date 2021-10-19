Станцию Печатники МЦД-2 оснастят системой подогрева пола

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Систему подогрева пола установят на новой станции МЦД-2 Печатники. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"На новом остановочном пункте Печатники, который возводится в настоящее время в рамках развития МЦД-2, установят систему подогрева пола. Теплый пол появится на площади 3,2 тыс. кв м в конкорсе и вестибюлях у лестничных пролетов, что позволит защитить от обледенения ступени лестниц, эскалаторов. Помимо этого, для создания комфортных условий для пассажиров в зимний период все входные зоны остановочного пункта закроют тепловым контуром", - сообщили в пресс-службе.

В МЖД уточнили, что в настоящее время строительство нового остановочного пункта Печатники МЦД-2 находится в высокой степени готовности. Завершено возведение двух платформ с навесами на всю длину для защиты от осадков, продолжается отделка и работы по остеклению фасадов трехуровневого вестибюля.

"Новая пассажирская инфраструктура, помимо доступа к платформам, будет выполнять транзитную функцию, позволяя безопасно перейти из одной части города в другую. Вестибюль в сторону Люблинской улицы соединяет подземный тоннель. Переход в сторону Шоссейной улицы и станциям Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линий метрополитена обеспечит надземный переход с двумя выходами", - добавили в пресс-службе.

Завершить строительство станции планируется во втором квартале 2022 года.

Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 Пушкино - Домодедово.