Кириенко: государство не меньше бизнеса заинтересовано в стабильном и защищенном Рунете

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко поприветствовал участников форума "Спектр-2021" и отметил, что государство не меньше бизнеса заинтересовано в стабильной и защищенной работе российского сегмента интернета.

"Уважаемые коллеги, приветствую вас на двадцатом, юбилейном форуме "Спектр-2021". Традиционно главной темой форума становится регулирование в сфере инфокоммуникационных технологий. И принципиально важно, что обсуждение этого вопроса ведется участниками телекоммуникационной отрасли напрямую с представителями регулятора и государства", - говорится в приветствии Кириенко, которое было зачитано в ходе форума во вторник.

По словам первого замглавы Администрации президента, государство не меньше бизнеса "заинтересовано в том, чтобы работа российских сетей связи и национального сегмента интернета была стабильной, надежно защищенной от возможного негативного воздействия". "Обеспечение национальной безопасности в информационном пространстве - общая цель. А значит, нам необходимо выработать и постоянно согласовывать подходы к ее достижению, что называется, держать руку на пульсе и сверять часы", - отметил Кириенко.

Он добавил, что все стремятся к модели, "когда не государство навязывает бизнесу правила, а сами представители индустрии". "Надеюсь, что форум может стать настоящей площадкой доверия, а достигнутые в ходе дискуссии договоренности лягут в основу дальнейшего развития отрасли и повышения ее безопасности. Успешной и продуктивной работы", - подчеркнул Кириенко.

ХХ форум "Регулирование в сфере инфокоммуникационных технологий" ("Спектр-2021") проходит в Сочи 19-20 октября. Он является основной площадкой для открытого диалога между бизнесом и регулятором в сфере инфокоммуникационных технологий. Целью форума является обмен информацией, опытом и взглядами на проблемы, связанные с регулированием отрасли связи и инфокоммуникационных технологий.