Во Владивостоке запустили авиарейсы в Зею и Тынду

ВЛАДИВОСТОК, 19 октября. /ТАСС/. Новые рейсы в Зею и Тынду Амурской области открылись из Владивостока, полеты будут выполняться еженедельно, сообщила во вторник пресс-служба международного аэропорта Владивосток.

"Международный аэропорт Владивосток продолжает развивать маршрутную сеть по количеству направлений в города Дальнего Востока, чтобы обеспечить удобные путешествия жителям Приморского края. В расписании аэропорта Приморья появились рейсы с промежуточной посадкой в аэропорту Хабаровска в Зею и Тынду", - говорится в сообщении.

Первый рейс из Владивостока в Зею во вторник выполнила авиакомпания "Сила". Авиаперевозчик будет выполнять рейсы по вторникам один раз в неделю, жители и гости Владивостока смогут добраться в Зею за пять часов и 50 минут. Первый вылет из Владивостока в Тынду с промежуточной посадкой в Хабаровске состоялся 16 октября. Полеты будут выполняться один раз в неделю по субботам на судах L-410, время в пути составит шесть часов и 10 минут.