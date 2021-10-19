Дженни Хвэй заняла пост гендиректора eBay на глобальных развивающихся рынках

ТАСС, 19 октября. Маркетплейс eBay сменил генерального директора на глобальных развивающихся рынках. Илья Кретов уступил место на этом посту Дженни Хвэй, ранее бывшей генеральным директором eBay в Гонконге, Юго-Восточной Азии и Тайване, говорится в сообщении компании.

"Илья Кретов покидает пост генерального директора eBay на глобальных развивающихся рынках и переходит в Тинькофф E-commerce на должность директора по электронной коммерции", - говорится в сообщении.

Позицию Кретова займет Дженни Хвэй, ранее генеральный директор eBay в Гонконге, Юго-Восточной Азии и Тайване. Хвэй уже более 10 лет работает в eBay, ее основным направлением деятельности является онлайн-экспорт, отмечается в материале.

Кретов пришел в компанию eBay в 2013 году на должность директора по маркетингу. Спустя три года он занял пост генерального директора eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы, а в феврале 2020 года его повысили до генерального директора eBay на 200 глобальных развивающихся рынках. За время работы Кретова в компании экспортные продажи на eBay из России с 2013 по 2021 выросли в 11 раз, а количество продавцов в России - почти в восемь, добавляется в сообщении.

eBay Inc. является глобальным лидером в области коммерции. Согласно исследованию Data Insight, eBay стал самым популярным экспортным маркетплейсом в России в 2020 году.