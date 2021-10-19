МФО выдали в сентябре на 5,5% меньше микрозаймов

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российские микрофинансовые организации (МФО) в сентябре выдали 2,21 млн займов "до зарплаты" (до 30 тыс. рублей), что на 5,5% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"Выдача в сегменте микрозаймов сокращается второй месяц подряд. Но, в целом, ситуация здесь остается стабильной - последние 7 месяцев количество выданных займов находится на уровне 2,2-2,4 млн штук в месяц. С одной стороны, это существенно выше аналогичных прошлогодних показателей. Что связано с увеличением в 2020-2021 гг. доли онлайн заявок в сегменте микрозаймов, а также переходом на обслуживание в МФО части заемщиков банков в связи с консервативной кредитной политикой последних", - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу бюро Алексея Волкова.

Наибольшее количество займов "до зарплаты" в сентябре 2021 года было выдано в Москве (115,5 тыс.), Московской области (102 тыс.) и Краснодарском крае (78,8 тыс.).

Сокращение выдачи микрозаймов в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем было отмечено в большинстве регионов страны. Наибольшее снижение количества выданных займов "до зарплаты" среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида продемонстрировали Приморский край (-12,4%), Белгородская область (-12,2%) и Республика Саха (Якутия) (-9,3%).