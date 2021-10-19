ВЭБ.РФ профинансирует 15 школ в Белгородской, Калужской, Самарской областях и Бурятии

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Коллегиальные органы ВЭБ.РФ приняли решение о финансировании первых 15 проектов строительства школ в регионах. Для начала реализации проектов одобрено предоставление в рамках проекта "ПроШкола" до 3,2 млрд рублей, рассказал на координационном совете Минпросвещения России и Минстроя России с органами исполнительной власти субъектов РФ заместитель председателя ВЭБ.РФ - член правления Юрий Корсун.

Так, согласно заявкам из регионов, в рамках первой волны, в Калужской и Самарской областях начнется строительство по одной школе, три школы запланировала Белгородская область, Республика Бурятия прислала заявку на 10 образовательных объектов.

Строительство школ начнется уже в следующем месяце. Всего на рассмотрении у "ПроШколы" находится более 200 заявок из 41 региона, прокомментировал Корсун.

"Новые места в школах теперь можно создавать с использованием механизма государственно-частного партнерства (концессионных соглашений). Это позволяет ускорить строительство школ в регионах с наибольшей потребностью, а также снизить финансовую нагрузку на местные бюджеты. До конца года совокупно рынок ГЧП может прирасти 250-300 проектами по строительству школ. На один рубль из регионального бюджета привлекается до 30 рублей из федерального бюджета и 55 рублей частных инвесторов", - добавил он.

Минпросвещения России запустило государственную программу "Развитие образования" в начале 2021 года, предусмотрев в ней возможность предоставления субсидии из средств федерального бюджета при реализации региональных проектов создания дополнительных школьных мест на принципах государственно-частного партнерства.

Благодаря программе к 2025 году в Российской Федерации будет создано свыше 647 тыс. новых ученических мест, оснащенных всем необходимым для современного качественного образовательного процесса.