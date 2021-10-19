Более 80 млн рублей направят на закупку автобусов и коммунальной техники для Братска

ИРКУТСК, 19 октября. /ТАСС/. Для города Братск закупят пять автобусов и шесть единиц техники для дорожно-коммунальных служб на газомоторном топливе. Заявка на приобретение техники общей стоимостью около 81 млн рублей в 2022 году поступила в министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Парк автобусов и техники для дорожно-коммунальных служб на газовом топливе в Братске продолжат обновлять в 2022 году", - говорится в сообщении.

В этом году на средства областного бюджета закупили четыре автобуса и восемь единиц транспорта для дорожно-коммунальных служб Братска, использующих природный газ в качестве моторного топлива. "В настоящее время заключается соглашение на приобретение двух передвижных автомобильных газовых заправщиков, техника поступит до конца 2021 года", - добавили в пресс-службе.

Переход общественного и коммунального транспорта на экологичное топливо помогает городу сократить воздействие на уровень загрязнения воздуха. Как отметила министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова, по итогам государственного мониторинга за 2020 год Братск впервые за 10 лет был исключен из списка городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха.