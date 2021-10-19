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Армения ожидает участия компаний РФ в тендере по строительству автомагистрали "Север-Юг"

ЕРЕВАН, 19 октября. /ТАСС/. Армения ожидает, что российские компании примут участие в тендере по строительству стратегической автомагистрали "Север - Юг", которая ведет в Иран. Об этом во вторник на полях Восьмого армяно-российского межрегионального форума заявил на брифинге министр территориального развития и инфраструктур Армении Гнел Саносян.

"Именно в рамках этого форума мы не обсудили участие российских компаний в строительстве проекта "Север - Юг", однако вы знаете, что у нас будет довольно обширный тендерный процесс, в котором будут участвовать разные международные строительные организации. Думаю, что наши российские партнеры также будут участвовать в тендере", - отметил он.

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