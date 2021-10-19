ТАСС, 19 октября. "Газпром межрегионгаз Курган" взыскал с должников 612 млн рублей с начала года, в том числе 550 млн - с юридических лиц. Об этом сообщается во вторник на сайте группы "Газпром межрегионгаз", в которую входит компания.

"С января по октябрь 2021 года в рамках работы по снижению задолженности абонентов ООО "Газпром межрегионгаз Курган" направило в суды 138 исков в отношении юридических лиц на сумму 347 млн рублей и 3 046 исков в отношении физических лиц на сумму 22,7 млн рублей. Также компания выставила почти 18 тысяч претензий должникам на общую сумму 1,7 млрд рублей. За девять месяцев суды вынесли 3 022 решения о взыскании в пользу компании 134 млн рублей. Всего в рамках претензионной и исковой работы взыскано 612 млн рублей долга, в том числе 550 млн - с юридических лиц и 66 млн - с абонентов-физлиц", - говорится в сообщении.

Генеральный директор "Газпром межрегионгаз Курган" Дмитрий Осетров отмечает, что в большинстве случаев положительный результат приносят и досудебные меры.

"Газпром межрегионгаз Курган" осуществляет поставки природного газа всем категориям потребителей в Курганской области.