Эксперт: неделя отдыха в Египте обойдется россиянам минимум в 50-60 тыс. рублей

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Неделя отдыха в Египте обойдется россиянам минимум в 50-60 тыс. рублей на двоих по системе "все включено", в Доминикане - в 140 тыс. рублей. Такую оценку в ходе пресс-конференции озвучил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что Россия с 9 ноября снимает ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из аэропортов России в курортные города Египта Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

"По нашим оценкам, сейчас если средняя стоимость в Турции турпакета была от 50 тыс. рублей на двоих - это бюджетный вариант, включая перелет и отель по системе "все включено", то Египет был 80-90 тыс. рублей на аналогичную категорию гостиницы. Гостиницы не будут снижать цены. Спрос на Египет есть на всех рынках, не только на российском. Но конечная цена турпакета будет стартовать примерно от 50-60 тыс. рублей, то есть фактически появляется направление доступное, с понятным алгоритмом въезда", - сказал Горин.

По его оценкам, Египет станет одним из лидеров зимних зарубежных путешествий. "На Средиземноморье заканчивается "бархатный сезон", поэтому, помимо Турции, которая была крайне успешна в этом сезоне, Доминиканы, куда разрешены чартерные рейсы, и Объединенных Арабских Эмиратов, Египет будет конкурирующим, взаимодополняющим направлением для других стран", - считает Горин. Он также отметил, что сейчас стоимость туров в Доминикану на неделю на двоих в отель "все включено" варьируется в районе 140 тыс. рублей.