Минцифры обновили список населенных пунктов, которые будут оснащены спутниковой связью

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Минцифры добавило более 200 населенных пунктов, точки доступа в которых будут подключаться с использованием спутниковой линии связи. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте нормативных правовых актов.

"Проект приказа "О внесении изменений в перечень населенных пунктов, в которых устанавливаемые точки доступа могут подключаться с использованием иных линий связи, кроме волоконно-оптических (ВОЛС), утвержденный приказом Минцифры от 2 июня 2015 года № 194" включает в себя коррективы, касающиеся добавления 203 населенных пунктов, точки доступа в которых будут подключаться с использованием спутниковой линии связи", - сообщили ТАСС в Минцифры.

Как следует из документа, в обновленный список вошли села, находящиеся в Республике Дагестан, а также Алтайский, Забайкальский, Пермский края, Архангельская, Иркутская, Саратовская, Томская и другие области.

В Минцифры добавили, что спутниковая линия связи устанавливается там, где невозможно установить волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС), это, например, горная местность, реки и так далее. В частности, были исключены 26 населенных пунктов, точка доступа в которых была подключена по ВОЛС. Также некоторые из 26 населенных пунктов были исключены из договора об условиях оказания универсальных услуг связи от 13 мая 2014 года № УУС-01/2014 на основании писем субъектов РФ в связи с уменьшением численности населения населенного пункта, либо в связи с его упразднением, уточнили в министерстве.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил ТАСС, что к 2024 году сети LTE покроют 80% федеральных дорог, 100% населенных пунктов с численностью более 2 тыс. человек. А к 2030 году уже вся территория России будет покрыта высокоскоростной спутниковой связью. Вице-премьер добавил, что такого результата получится достичь благодаря реализации стратегической инициативы "Доступ в интернет".

Правительство поэтапно решает задачу обеспечения качественным интернетом всей территории России. В самых труднодоступных и малонаселенных территориях связь будет организована за счет спутниковой группировки. При реализации инициативы планируется использование телекоммуникационного оборудования российского производства, добавил он.