Путин поручил к I кварталу 2022 года подготовить план реализации транспортной стратегии РФ

НОВО-ОГАРЕВО, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил не позднее I квартала 2022 года подготовить детальный план реализации транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

"Я прошу правительство не позднее первого квартала 2022 года подготовить детальный план реализации транспортной стратегии и сделать это в прямом диалоге с руководителями регионов и ведущих отраслевых компаний", - сказал он во вторник на заседании президиума Госсовета.

Также, по словам президента, в тесном контакте с регионами и деловыми объединениями "нужно вести работу над крупнейшими системно значимыми проектами в сфере транспорта - как уже запущенными, так и теми, которые еще только планируются". При этом планировать он призвал "самым тщательным образом". "Здесь просчеты недопустимы, вложения колоссальные, все должно быть гармонично, один проект должен гармонично дополнять другой, и таким образом должна выстроиться транспортная стратегия, а план должен служить инструментом ее реализации", - сказал российский лидер.

Путин отметил, что эти проекты должны оказывать положительное влияние на экономики регионов России, на развитие "целых отраслей и секторов экономики". "Все наши планы, проекты, программы в сфере транспорта должны преследовать главную цель - повышение качества жизни граждан, чтобы она была более комфортной и удобной. Нужно, чтобы каждый человек видел, как, в какие сроки будут решаться значимые для него проблемы в сфере транспорта, а регионы четко понимали, какие инструменты они получат для обеспечения этих изменений", - подчеркнул президент.

Путин указал, что по итогам сегодняшнего обсуждения на президиуме Госсовета "с учетом мнения регионов проект транспортной стратегии поступит в правительство РФ". "Я прошу кабинет министров рассмотреть и утвердить этот документ на одном из своих ближайших заседаний, - сказал президент. - С принятием стратегии должна незамедлительно начаться практическая работа как на региональном уровне, так и на уровне федеральных министерств и ведомств".

Баланс между расходами

Президент указал на необходимость найти оптимальный баланс между расходами на строительство новых транспортных объектов и на содержание уже имеющейся инфраструктуры.

"Нам важно именно повсеместно выходить на высокие стандарты в этой сфере (транспортные объекты - прим. ТАСС), это значит, что по всей стране мы должны не только строить дороги и вокзалы, порты и пристани, но и содержать их достойно, содержать действующие и вновь строящиеся, построенные уже объекты, своевременно, качественно проводить их ремонт, обеспечивать нормативное состояние региональной и муниципальной инфраструктуры", - сказал глава государства.

"Важно в рамках имеющихся возможностей найти оптимальный баланс между расходами на новые стройки и на содержание инфраструктуры, чтобы у нас не получалось, как иногда бывает, [что мы] разворачиваем новые и новые стройки, не завершая того, что уже начали, а деньги там пропадают на незавершенных объектах", - указал Путин.

Президент отметил, что участники заседания проводили дискуссии по данному вопросу, и он ждет доклада на этот счет.

По словам Путина, "обновленная транспортная стратегия должна строиться вокруг современных запросов человека, в интересах высокого качества жизни граждан, открывать дополнительные возможности для развития бизнеса, в том числе малого и среднего". "На практике это означает, что каждый гражданин России, где бы он ни жил, должен быть обеспечен надежным, безопасным транспортным сообщением", - пояснил глава государства, напомнив, что это требование прямо закреплено в конституции. "Конечно, это означает, что пассажирские и грузовые перевозки осуществляются, как принято говорить, строго по расписанию, отправляются и прибывают в намеченный день и час", - добавил он.

"Исходя из положений стратегии, регионы России при поддержке федерального правительства подготовят свои планы развития транспортного сектора с необходимыми финансовыми, организационными и прочими ресурсами", - сказал президент. При этом он обратил внимание на отличия между регионами по размерам территорий, по численности населения, экономическим и бюджетным возможностям. "Отсюда и состояние, уровень развития транспортной инфраструктуры заметно отличается", - резюмировал Путин.